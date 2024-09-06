Экономике спрогнозировали «вызов старения населения»

Первый заместитель министра труда и социальной защиты России Ольга Баталина прогнозирует увеличение численности россиян старше трудоспособного возраста к 2046 году. По ее словам, количество вырастет на 2,8 миллиона, передает агентство «Прайм».

Баталина является участницей Восточного экономического форума. Она выступила в рамках сессии «Дальний Восток - дело семейное». По словам первого замминистра, «есть вызов старения населения». Она ожидает его нарастания.

«У нас численность граждан старше трудоспособного возраста будет расти и к 2030 году их станет больше на почти 2 миллиона человек», - заявила Баталина.

Напомним, что во второй половине февраля 2024 года президент РФ Владимир Путин оценивал суммарную нехватку рабочей силы в стране в 2,5 миллиона человек.

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Ранее «Известия» со ссылкой на доклад АНО «Национальные приоритеты» и НИУ ВШЭ, который посвящен реализации нацпроектов в отношении россиян старшего возраста, сообщили, что в России на законодательном уровне хотят зафиксировать право людей предпенсионного и пенсионного возрастов на гибкие формы занятости на прежних местах работы. Благодаря такому подходу эти граждане смогут полноценно трудиться и приносить пользу экономике, считают специалисты.