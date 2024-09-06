Договор о поставках газа из РФ в Сербию могут продлить

Договор о поставках газа из России в Сербию, возможно, пролонгируют до конца текущего месяца. С таким заявлением выступил советник президента России Антон Кобяков в рамках Восточного экономического форума, передает агентство «Прайм».

Срок договора двух стран о поставках российского газа истекает в марте 2025 года. Кобякову удалось обсудить перспективы сотрудничества государств с сербским вице-премьером Александром Вулиным.

Напомним, что российский газ в Сербию поступает через продолжение газопровода «Турецкий поток» (проходит через территорию Болгарии). В прошлом году российская сторона направила Сербии 2,68 млрд куб. м газа. По оценкам «Србиягаза», в текущем году поставки могут составить 3 млрд куб. м.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия занимает передовую позицию в вопросе обеспечения Сербии энергетическими ресурсами. По его словам, страна «делает это очень корректно, на высоком уровне, все своевременно, на хороших, очень хороших для Сербии условиях».