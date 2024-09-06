Эксперт объяснил взлет нефтегазовых доходов России

Взлет нефтегазовых доходов федерального бюджета России в январе-августе 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года главным образом объясняется высокой ценой на нефть и сокращением скидки в Азии, сообщил независимый эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. Причины роста поступлений он назвал в беседе с «Лентой.ру».

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Ранее Минфин сообщил, что, предварительно, в январе-августе текущего года нефтегазовые доходы российского бюджета увеличились на 56,2 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го и достигли уровня в 7,555 триллиона рублей.

Ключевой причиной роста является высокая цена на нефть (выше 70 долларов за баррель) и сокращение скидки на российскую нефть в странах Азии, что позволило бюджету получить 68,8 процента планируемых годовых поступлений от нефтегазового сектора Владимир Демидов аналитик

Одновременно с этим необходимо учитывать тот факт, что во втором полугодии 2024 года цена на нефть опустилась ниже 70 долларов за баррель и поступления сократятся, обратил внимание аналитик.

Он добавил, что на встрече стран ОПЕК+ 5 сентября было согласовано решение продлить добровольное сокращение добычи для поддержания цен на нефть, но цены на ресурс не отреагировали на эту новость. Поэтому на следующей встрече в ноябре можно ожидать решений по увеличению сокращений добычи, предположил Демидов.

Что касается суммарных объемов доходов российского бюджета, то в январе-августе они сложились на уровне в 23,029 триллиона рублей. Годовой прирост составил 35,5 процента. За отчетный период подавляющая часть доходов федерального бюджета пришлась на ненефтегазовые сектора российской экономики, резюмировали в Минфине.