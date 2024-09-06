Попыткам ОПЕК+ сдержать цены на нефть предсказали провал

Участникам сделки ОПЕК+, по всей видимости, больше не удастся удерживать цены на нефть на достаточно высоком уровне, а последние попытки отсрочить их падение будут иметь только временный эффект. Об этом на фоне снижения стоимости сырья до минимума с июня прошлого года пишет Bloomberg.

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Накануне, 5 сентября, возглавляемая Саудовской Аравией и Россией группа экстренно решила отложить восстановление добычи нефти для ряда стран на два месяца. К такому шагу их подтолкнуло сильно снижение цен в последние дни.

Однако эффект оказался непродолжительным, уже в пятницу, 6 сентября, сырье опустилось до новых минимумов. По оценкам аналитиков, провал стратегических планов ОПЕК+ обеспечивает как рост добычи в США и других странах, не задействованных в сделке, так и падение спроса в Китае.

В прогнозах Citigroup и JPMorgan в 2025 году цены на нефть Brent упадут до 60 долларов за баррель, что обрадует ведущие центробанки мира и покупателей, но серьезно ударит по экономикам экспортеров. В Центре глобальной энергетической политики Колумбийского университета уверены, что предложение из стран вне ОПЕК может обеспечить избыток на рынке, а растущая популярность электромобилей подстегнет ситуацию, так как снижает спрос на нефть.

Отдельный вопрос заключается в том, как долго ОПЕК+ удастся удерживать своих членов от повышения добычи, потому что многие участники сделки с трудом справляются со своими обязательствами и давно уже хотят продавать больше нефти.

Ранее сообщалось, что средняя цена главного российского экспортного сорта нефти Urals в августе упала до 70,27 доллара, что на 4,7 процента ниже, чем в тот же период год назад.