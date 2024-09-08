В России может начаться дефицит бытовых кранов

Россияне могут столкнуться с нехваткой бытовых кранов, информирует Telegram-канал Baza со ссылкой на новый ГОСТ Челябинского завода. Дефицит связан с тем, что в 2023 году предприятие разработало новый стандарт качества на производство детали. Согласно ГОСТу, краны должны стать толще и тяжелее.

Изменение параметров кранов, толщины и веса избыточны и приводят к их удорожанию. При этом есть оптимизированная международная конструкция кранов. И по ней импортные краны соответствуют всем требованиям, — сказал один из инженеров.

Нововведение, которое ввело Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, привело участников рынка в ступор, отметили авторы публикации. Импорт иностранной продукции невозможен в условиях санкций а российским фабрикам приходится подстраиваться под новые условия.

По данным Baza, сертификация от уральского завода на производство кранов досталась двум отечественным предприятием. Однако даже им трудно соблюдать новые правила.

Ранее стало известно, как нарастить импорт бананов в Россию в условиях санкций. В Руспродсоюзе предложили сделать это через Гватемалу.