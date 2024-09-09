Словакия рискует лишиться миллиардов евро

Европейская комиссия рассматривает возможность заморозки средств, выделенных Словакии из фондов ЕС, из-за опасений по поводу ухудшения демократических норм в стране. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

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Основной причиной беспокойства Брюсселя стало решение премьер-министра Роберта Фицо упразднить специальную прокуратуру, занимавшуюся делами о коррупции, в том числе связанными с использованием средств ЕС.

Один из рассматриваемых вариантов предполагает использование механизма обусловленности, позволяющего ЕС замораживать финансирование при угрозе нецелевого использования средств. В этом случае Словакия может лишиться части из €12,8 млрд, выделенных ей в рамках фонда сплочения ЕС.

«Около 80% всех государственных инвестиций в Словакии финансируются за счет средств ЕС. Любые потенциальные проблемы с финансированием станут серьезным ударом для этого государства-члена ЕС и еврозоны, которое уже сталкивается с проблемами чрезмерного дефицита государственных финансов», — отмечает издание.

Кроме того, Еврокомиссия изучает возможность возврата всей или части суммы в €2,7 млрд, которую Словакия получила в виде грантов на борьбу с последствиями пандемии COVID-19.

В начале августа ЕС утвердил выделение Украине помощи в размере €4,2 млрд из фонда поддержки. Первый платеж был одобрен 6 августа. Эта помощь направлена на поддержку макрофинансовой стабильности и функционирование госуправления Украины.