В России предрекли повышение ставок по потребкредитам

Эксперт Президентской академии, приглашенный профессор Universidad Torcuato di Tella Вячеслав Мищенко заявил «Газете.ru», что после 13 сентября ставки по потребительским кредитам в России составят 25-30%, а по ипотеке - 12-14%. Именно в предстоящую пятницу ожидается заседание Центробанка.

Специалист назвал маловероятным возврат к низким ставкам по кредитам. Возможное повышение связано с корректировкой в большую сторону ключевой ставки, подчеркнул собеседник. Так, она повысится с 18% до 19%, полагает Мищенко. Он советует присмотреться к специальным программам банков и задуматься о рефинансировании для получения кредита по более низкой ставке.

По данным сервиса «Финуслуги» Мосбиржи, медианная ставка по потребительским кредитам в 20 крупнейших российских банках выросла до 20,94%, а средневзвешенная ставка по ипотеке в июле 2024 года составила 10,22%, что является рекордно высоким показателем за последние пять лет.

Ранее заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков заявил, что по итогам восьми месяцев общий объем выдачи кредитов физлицам в России достиг 9,8 трлн рублей. Данный уровень на 5,4% ниже показателей аналогичного периода 2023-го. В конце года сокращение рынка усилится, и с сентября по декабрь составит более 15% к такому же периоду 2023-го, отметил Горшков.