Украине предрекли потерю стратегической позиции в глазах Запада

Отказ киевских властей продлевать контракт, который истекает в декабре этого года, на транзит российского газа через территорию Украины значительно ослабит стратегическую позицию Киева. Об этом говорится в материале агентства Bloomberg.

"Конец транзита через Украину действительно станет концом эры, которая постепенно завершалась", - высказала мнение профессор Университета Сетон Холл Маргарита Бальмаседа.

Как отмечает агентство, европейский энергетический рынок ждет больше "неуверенности" и потрясений.

Согласно агентству, никто так не нуждается в продлении контракта на транзит газа через Украину, как сама Украина, которая начнет терять примерно $800 млн ежегодно, а для достижения нового соглашения в будущем потребуются большие усилия. Кроме того, Киев начнет терять свою стратегическую позицию в глазах западных партнеров.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не будет продлевать соглашение с "Газпромом" на транзит российского газа, которое истекает в конце года. При этом Украина будет совместно с ЕС принимать решение о транзите российского газа через свою территорию в Европу. Венгрия по-прежнему получает больше половины потребляемого газа из России. В октябре 2022 года между венгерской MVM и "Газпромом" была достигнута договоренность об увеличении поставок по южному маршруту через Турцию, а транспортировка газа через Украину начала сокращаться. В 2022 году по "Турецкому потоку" и его продолжению через Болгарию и Сербию в Венгрию поступило 4,8 млрд кубометров газа. Как сообщал глава МИД Венгрии Петер Сийярто, в 2023 году этот показатель увеличился до 5,6 млрд кубометров.