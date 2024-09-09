В России могут ввести маркировку стройматериалов

Минпромторг РФ предложил ввести обязательную маркировку строительных материалов. Документ был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Из документа следует, что маркировка стройматериалов может стать обязательной с 1 марта следующего года. Затем в апреле средства идентификации будут наносить на упакованные в потребительскую упаковку цемент, гипс, а также известь и сухие строительные смеси.

Кроме того, с 1 сентября 2025 года новое правило о маркировке будет распространяться на герметики, монтажные пены, а также шпатлевки и мастики.

С 1 марта текущего года в России проводится добровольный эксперимент по маркировке средствами идентификации отдельных видов строительных материалов. Производители пробуют применять технологии нанесения средств идентификации и работы с информационной системой маркировки.

До этого заместитель директора Института исследований национального и сравнительного права НИУ ВШЭ Олег Московитин сообщил, что первый этап обязательной маркировки кормов для животных начался в России с 1 сентября. По его словам, все участники рынка должны подать заявления на регистрацию в системе маркировки, процесс которой будет проходить в несколько этапов.