Названы признаки перестройки российской экономики

Структурные изменения российской экономики идут сразу по нескольким направлениям. Признаки перестройки назвал бывший министр финансов и банкир Михаил Задорнов, его слова приводит газета «Известия».

За последнее время Россия полностью поменяла торговых партнеров. В 2021 году почти половину (40 процентов) товарооборота обеспечивали европейские страны, сейчас их доля в торговле упала до 15 процентов. Вместо них Россия сотрудничает с Китаем, Турцией, Индией и странами ЕАЭС — товарооборот с ними составляет порядка 80 процентов. Также поменялась структура владения частным бизнесом.

«Примерно половину из них (к 2022 году в РФ было накоплено 300 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций) из страны вывели: зарубежные компании продавали либо новым собственникам, либо менеджменту, пусть и с возможностью обратного выкупа», — отметил Задорнов.

Значительных изменений в структуре поставляемых за рубеж товаров не произошло — в первую очередь Россия экспортирует нефть, нефтепродукты, минеральные удобрения и цветные металлы. При этом на фоне закрытия для российского газа европейского рынка вырос аграрный экспорт: круг стран, куда поставляется российское продовольствие, расширяется.

Ранее первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков назвал перестройку национальной экономики чеболизацией (чеболем называется очень крупная корпорация, где формально независимые предприятия из разных отраслей находятся в собственности одной сверхбогатой семьи). Такая форма компаний распространена в Южной Корее, в переводе на русский название означает «денежный клан».

Занимавший на тот момент должность первого вице-премьера РФ Андрей Белоусов (действующий министр обороны) назвал импортозамещение одним из основных направлений инвестиционной перестройки российской экономики. Для дальнейшего развития ВВП, как уточнял он, также потребуется активизировать вложения в логистический сектор.