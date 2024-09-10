Независимый финансовый эксперт Андрей Верников в разговоре с Рамблером поделился ожиданиями касательно предстоящего решения Центробанка по ключевой ставке. Специалист выразил мнение, что шансы на сохранение ставки регулятором на заседании 13 сентября на уровне 18% и на увеличение показателя до 19% равны и составляют 50 на 50 процентов.

В последние семь недель инфляция стала успокаиваться, одна из недель даже была дефляционной, тем не менее август не считается характерным [для экономики] месяцем. И дело даже не в том, что цены на овощи и фрукты тянут показатели вниз, а в том, деловая активность в этом месяце невысока. Как правило, предприниматели проводят август в отпусках, а в уже сентябре - после выхода из отпуска - они начинают повышать цены на свою продукцию. Полагаю, что в ЦБ это отлично осознают, и сейчас вопрос о снижении ставки там вообще не стоит. Это же было ясно и из предыдущих пресс-релизов регулятора. Андрей Верников Независимый финансовый эксперт

По словам специалиста, интересы Минфина и ЦБ в текущей экономической ситуации немного разнятся, он напомнил, что ранее президент РФ Владимир Путин призвал повысить эффективность скоординированных действий по снижению инфляции.

«Это косвенный признак того, что они действуют несогласованно. Соответственно, из-за такого рассинхрона победы над инфляцией пока нет. Так что сейчас не время снижать ставку», - отметил он.

Высокая ключевая ставка оказывает двоякий эффект на экономику, добавил Верников.

«С одной стороны, она «убивает» кредитную активность. Например, по ипотечным кредитам с высокой ставкой мало кто покупает недвижимость. И снижение кредитной активности — это, с одной стороны, позитивный момент. С другой стороны, из-за того, что кредитная активность снижается, предприниматели, которые рассчитывали продать свой товар в кредит, не могут этого сделать. Кроме того, часть малого и среднего бизнеса у нас на кредитах, а кредитование стало намного дороже, и свои издержки предприниматели перекладывают на потребителей, соответственно, цены растут. То есть все это одновременно тянет [цены] и вниз, и вверх», - заявил эксперт.

Ранее экс-министр финансов и банкир Михаил Задорнов в интервью для газеты «Известия» указал на перегрев российской экономики.