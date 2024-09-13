Финансист определил осенние границы курса рубля

Довольно сложно прогнозировать курс российской валюты на осень, который будет формироваться исходя из экономических и геополитических факторов, но можно предположить рамки его движения.

Осенью 2024 года курс доллара предположительно будет варьироваться от 88 до 94 рублей, курс евро – от 95 до 104 рублей, а курс юаня – от 11 до 13 рублей. Такой прогноз "Российской газете" дал аналитик УК "Альфа-Капитал" Руслан Дында. Также он назвал главные факторы, которые будут влиять на российскую валюту.

Денежно-кредитная политика Банка России

Решения, принимаемые ЦБ РФ в отношении процентных ставок и других инструментов монетарной политики, играют важнейшую роль в определении курса рубля. Мы уже наблюдали как смягчение ограничения на продажу валютной выручки экспортерами сначала до 60%, а затем до 40% привело к остановке укрепления рубля. Таким образом, ужесточение или смягчение требований Банка России является одним из важных факторов формирования курса рубля.

Трансграничные платежи за товары

В условиях санкций и ограничений, наложенных на российскую экономику, обеспечение стабильных и бесперебойных трансграничных платежей становится критически важным. Если удастся наладить эффективные механизмы расчетов и минимизировать влияние санкционных барьеров, это может поддержать рубль и стабилизировать курсы валют.

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Именно вследствие проблем с международными платежами стабильного притока валюты не наблюдается, поступление валюты во внутренний контур осуществляется с временным лагом - из-за чего имеется нестабильность спроса и предложения. Разумеется, финансовые цепочки настраиваются через "дружественные страны", но это трудоемкий процесс, времязатратный, сопряженный с ростом цен конечной продукции, который ложится на конечного потребителя и способствует инфляции.

Логистические маршруты

Наличие стабильно работающих логистических маршрутов для импорта и экспорта также играет важную роль. Результатом введения ряда санкций всегда является перестройка логистических цепочек и создание новых маршрутов. Это может существенно влиять на экономику страны и, соответственно, на курс рубля. Успешное решение вопроса логистики с минимальными затратами позволит снизить транспортные издержки и улучшить торговый баланс, что позитивно скажется на национальной валюте.

Нефть

Цены на нефть остаются одним из ключевых факторов, влияющих на курс рубля. Россия является одним из крупнейших мировых экспортеров нефти. И колебания цен на этот ресурс напрямую отражаются на состоянии экономики и курсе национальной валюты. Высокие цены на нефть могут укрепить рубль, тогда как снижение цен может привести к его ослаблению.