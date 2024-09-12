ЕС продлил индивидуальные санкции против России

Евросоюз продлил на очередные полгода индивидуальные санкции против России, исключив двух человек из черного списка.

Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

"Сегодня Совет принял решение продлить ограничительные меры в отношении лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, еще на 6 месяцев, до 15 марта 2025 года, - отмечается в нем. - В контексте пересмотра санкций Совет также принял решение не продлевать санкции в отношении двух лиц и исключить из списка пять умерших".

Как 11 сентября сообщил корреспонденту ТАСС источник в делегации одной из стран сообщества в Совете ЕС, послы Евросоюза продлили индивидуальные санкции против РФ, исключив из черного списка гонщика Никиту Мазепина и мать Евгения Пригожина Виолетту.

Совет ЕС подчеркивает, что в черном списке по России в настоящее время находится более 2 200 физических и юридических лиц.

ЕС начал вводить индивидуальные и экономические санкции против Москвы после воссоединения Крыма с РФ в 2014 году. А с февраля 2022 года Брюссель ввел 14 пакетов ограничительных мер в отношении Москвы, включая санкции против более чем 2 тыс. физических и юридических лиц. Введенные меры предусматривают, как подчеркивает Совет ЕС, "ограничения на поездки физических лиц, замораживание активов и запрет на предоставление денежных средств или других экономических ресурсов фигурирующим в перечне физическим и юридическим лицам". Они продлеваются каждые полгода.