Всего две европейские страны смогли заместить российскую нефть

Только Германия и Польша во всем Евросоюзе нашли замену нефти из России, освоив альтернативные маршруты поставок. Об этом заявили в Министерстве по делам экономики и защиты климата ФРГ, передает ТАСС.

В ведомстве напомнили, что члены ЕС взяли на себя обязательство осваивать альтернативные источники поставок нефти еще в шестом пакете санкций против РФ.

Одна страна купит нефть из России впервые за десятилетие

«Уже реализовано это, однако, только для Германии и Польши», — отметили там.

Напомним, что в настоящее время в ЕС действует эмбарго на поставки нефти из России. При этом под него не попадает получение топлива из РФ по трубопроводу. За два года российский экспорт нефтепродуктов в Евросоюз снизился в девять раз, однако Москва перенаправила приобретаемый ЕС объем другим покупателям, в основном Китаю и Индии.