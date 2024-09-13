В США предложили запретить импорт важнейших минералов из России

В США сенатор-республиканец от штата Монтана Стив Дэйнс внес на рассмотрение проект закона о введении запрета на импорт критически важных минералов из России, сообщает РИА Новости.

© РИА Новости / Максим Блинов

Он предлагает отказаться от таких минералов, как медь, никель, палладий, платина, родий, рутений и ряда других до тех пор, пока Москва не прекратит специальную военную операцию. В качестве повода для внесения такого законопроекта парламентарий назвал новость о сокращении работников одного из горнодобывающих предприятий в своем штате.

В США оценили вероятность восстановления торговли с Россией

Дэйнс отметил, что глава государства Джо Байден и вице-президент Камала Харрис не смогли защитить рабочие места в Монтане, так как они допускают импорт важнейших минералов из России, что приводит к потере рабочих мест в Монтане и финансированию конфликта на Украине.

«Нет ни малейшей причины, по которой США должны продолжать закупку полезных ископаемых, которые могут добыть на своей территории, — сказал Дэйнс.

По его словам, Монтана богата минералами, нужно поддерживать рудники и рабочие места в США, а не в России.