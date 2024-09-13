В Греции заявили об экстремальных ценах на электроэнергию в ЕС

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил Еврокомиссии о необходимости безотлагательно заняться ликвидацией "затяжного кризиса" энергетических мощностей в ЕС, который довел цены до экстремального уровня, требующего срочного "политического ответа". Такое мнение он выразил в письме ЕК, с которым ознакомилась газета Financial Times (FT).

По данным Мицотакиса, цена на электроэнергию в странах сообщества в августе взлетела с €60 до €130 за мегаватт-час. В числе факторов подобного резкого роста он назвал жаркую погоду, малое количество осадков, из-за чего водоемы, питающие ГЭС, в частности в Греции, Венгрии и Румынии, работали на неполную мощность.

Однако "ключевым фактором", на который обратил внимание греческий премьер, стали удары России по украинским энергообъектам, отмечает FT. Ранее Киев был нетто-экспортером электроэнергии, но в 2024 году начал импортировать значительные ее объемы из соседних стран - членов ЕС.

Минобороны РФ регулярно сообщает об ударах по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

По данным издания Expro Electricity, после российских ударов по энергоструктуре в первой половине 2024 года Украина увеличила импорт электроэнергии почти в шесть раз по сравнению с 2023 годом.

Автор обращения также потребовал улучшить надзор за рынком электроэнергии, который он назвал "непостижимым даже для экспертов черным ящиком".

Бывший премьер-министр Италии Марио Драги в обнародованном ранее в Еврокомиссии докладе по состоянию конкурентоспособности ЕС указал, что европейские компании столкнулись с ценами на электроэнергию, которые как минимум в два-три раза выше, чем у американских конкурентов.