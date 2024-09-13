Набиуллина предупредила о риске двузначной инфляции

Стремление Банка России довести инфляцию именно до четырехпроцентного уровня продиктовано стремлением уберечь сбережения граждан и обеспечить доступные долгосрочные кредиты. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.

Также она напомнила, что из-за высокой инфляции рубль будет обесцениваться в тех государствах, которые считаются основными торговыми партнерами России.

Набиуллина подчеркнула, что соглашаться на темпы роста цен в 6-8 процентов опасно, так как возникают риски перехода инфляции в двузначную область. В такой ситуации возвращение контроля над ней обойдется дороже.

«Поэтому Банк России будет делать все возможное, чтобы снизить инфляцию до четырех процентов в следующем году. Для этого мы готовы сохранять денежно кредитные условия жесткими столько, сколько потребуется, мы также готовы продолжить повышение ключевой ставки», — заверила председатель регулятора.

По словам Набиуллиной, 13 сентября на заседании совета директоров Центробанка изучалась возможность не только ее повышения до 19 процентов. Среди других вариантов было или увеличение этого показателя до 20 процентов, или его сохранение на границе 18 процентов.