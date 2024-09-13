В Европе предложили варианты продления блокировки российских активов

В Еврокомиссии (ЕК) предложили послам стран Евросоюза (ЕС) рассмотреть три варианта продления заморозки российских активов, хранящихся в западных финансовых организациях. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. Lenta.ru

В публикации отмечается, что один из вариантов, рассматриваемых Еврокомиссией, предполагает продление заморозки активов Центрального банка России на пять лет с пересмотром ситуации каждые 12 месяцев. Газета.Ru

Второй вариант предполагает продление замораживания активов каждые 36 месяцев при единогласном голосовании. Третий вариант - продлить срок действия всех санкций, связанных с Россией, до 36 месяцев. Агентство отметило, что в настоящий момент санкции продлеваются каждые шесть месяцев. ТАСС