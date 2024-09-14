$90.93-0.18100.80+0.41
Почта

Названа роль Запада в возможной изоляции Молдавской ГРЭС

Попытки ограничить экспорт электроэнергии с Молдавской ГРЭС, расположенной в Приднестровье, продиктованы интересами Запада, предположил доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Шорников. Об этом пишет «Прайм».

Названа роль Запада в возможной изоляции Молдавской ГРЭС
© РИА Новости

Накануне глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер заявил, что Украина намерена уйти от зависимости от расположенной в Приднестровском регионе Молдавской ГРЭС.

Ученый напомнил, что Молдавская ГРЭС принадлежит РФ, работает на российском топливе, обеспечивает нормальную работу электросетей в Приднестровье, Молдавии, на Украине, является видимой точкой опоры влияния России в регионе.

«Попытка изолировать Молдавскую ГРЭС — это стратегия, которая диктуется западными интересами. Молдавская ГРЭС — это ключевой энергетический объект в регионе», — подчеркнул Шорников.

По его данным, возможное прекращение поставок газа в Приднестровье через Украину с начала 2025 года не приведет к закрытию станции.

Экономика
Олег Кипер
Финансовый университет
Мнения