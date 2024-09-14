Румыния отказалась снабжать Молдавию и Украину электричеством

Министр энергетики Румынии Себастиан Бурдужа сообщил, что страна больше не сможет обеспечивать Украину и Молдавию электричеством. Его слова приводит Moldova News.

По словам чиновника, идея европейского энергетического рынка заключается в солидарности и взаимной выгоде, поэтому ЕС должен взять на себя часть румынских расходов по поставкам электричества этим странам.

«Мы требуем от Брюсселя справедливого, принципиального отношения, чтобы мы все могли внести свою лепту в эти дополнительные усилия [помощи Украине]», — сказал министр.

Moldova News уточнило, что сейчас 88% потребностей Молдавии в электроэнергии покрывает расположенная в Приднестровье Молдавская ГРЭС, которая является предприятием российской компании «Интер РАО». Действующий до конца года контракт предполагает, что Кишинев сможет покупать электричество по цене $66 за МВт•ч. Это дешевле, чем в ЕС. Однако Киев грозится с нового года заблокировать транзит российского газа, на котором работает это предприятие.

На фоне регулярных перебоев с электричеством Совет национальной безопасности и обороны Украины предупредил, что продолжительность отключений электроэнергии на Украине грядущей зимой может составить до 20 часов в сутки. Правительство республики признавало, что страна с весны потеряла гигантский объем генерации энергии, в том числе были повреждены Каневская ГЭС, Днепрогэс, Змиевская ТЭС. Глава минэнерго Украины Герман Галущенко отмечал, что зима 2024 — 2025 года может стать самой сложной за всю историю страны.