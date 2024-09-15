В следующем 2025 году бюджет Украины предусматривает дефицит на уровне 19,4% ВВП. Такой прогноз представили в проекте бюджета в Верховной раде.

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«Дефицит государственного бюджета в 2025 году предполагается на уровне 19,4 процентов ВВП. В том числе общий фонд - 18,3 процента ВВП и специальный фонд - 1,1 процента ВВП», - приводит РИА Новости информацию из пояснительной записки.

Также в 2025 году запланировано финансирование общего фонда государственного бюджета в размере 1,5 триллиона гривен, или 36,5 миллиарда долларов. Уточняется, что это планируют осуществить за счет долговых источников. Кроме того, предполагаются государственные заимствования в размере более 1,6 триллиона гривен, или более 38,6 миллиарда долларов.

На обслуживание внешнего государственного долга на следующий год закладывают 480,8 миллиарда гривен, или 11,6 миллиарда долларов. Из этой суммы на государственный внутренний долг отводится 277,3 миллиарда гривен, или 6,7 миллиарда долларов, на государственный внешний долг - 203,5 миллиарда гривен, что эквивалентно 4,9 миллиарда долларов.

В 2022 году международные рейтинговые агентства сообщили о дефолте Украины из-за реструктуризации ее долгов. После страна получила от кредиторов отсрочку выплат по внешнему долгу до 2024 года.

При этом в конце ноября 2023 года лидер киевского режима Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на текущий 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов. Тогда же сообщалось, что государственный долг Украины превысил 136 миллиардов долларов. Отмечалось, что это самое большое значение за всю историю существования страны.