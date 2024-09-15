Экономике США предрекли «поразительно плавную посадку»

Эксперты все еще ожидают «мягкой посадки» американской экономики, роста ВВП и снижения процентной ставки, пишет Financial Times.

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Журналисты пояснили, что опрос был проведен 11-13 сентября, в нем участвовали 37 экономистов.

По оценке аналитиков, безработица в США вырастет до 4,5% к концу 2024 года, что немного выше текущего уровня в 4,2%, но все еще остается «исторически низким».

Вместе с тем, уточнили эксперты, базовый индекс личных расходов — предпочтительный показатель инфляции Федеральной резервной системы (ФРС) — упадет до 2,2% с 2,6% в июле.

«Это поразительно плавная посадка. В целом ситуация по-прежнему остается довольно стабильной по всем направлениям», — сказал один из участников опроса Дин Краушор, бывший сотрудник ФРС.

Экономист Джонатан Райт подчеркнул, в свою очередь, что пока не видит ничего похожего на негативную обратную связь или на рецессионную динамику.

По мнению специалистов, на экономику США также повлияет то, кто победит в президентской гонке. Они уточнили, что план кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа является более инфляционным, он с высокой долей вероятности приведет к увеличению дефицита бюджета.