Кандидат в президенты США от Демпартии Камала Харрис опережает своего соперника по предвыборной гонке республиканца Дональда Трампа в вопросе управления экономикой страны. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на опрос, проведенный бизнес-школой Michigan Ross.

На вопрос о том, кому они больше доверяют управление экономикой США, 44% участников опроса указали на Камалу Харрис. В поддержку Дональда Трампа высказались 42% опрошенных.

Таким образом, отметили журналисты, Харрис увеличила свой отрыв на 1% по сравнению с августом, когда на подобный вопрос в её поддержку высказались 42% респондентов, а в поддержку Трампа - 41%.

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Многие участники опроса (58%) пояснили, что при принятии решения ориентировались на то, сможет ли кандидат решить проблемы безработицы и стоимости жизни.

Онлайн-опрос был проведен с 11 по 12 сентября среди 1002 зарегистрированных избирателей. Погрешность составила 3,1%.