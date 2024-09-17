ЕС готовит план кредитования Украины за счет замороженных активов России

Евросоюз (ЕС) готовит альтернативный план по предоставлению Украине кредита за счет прибыли от замороженных российских активов. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на трех чиновников.

По данным издания, сумма кредита может составлять от €20 млрд до €40 млрд — окончательную сумму определит Еврокомиссия после консультаций со странами ЕС.

Издание отмечает, что ЕС обеспокоен возможным вето со стороны Венгрии на предоставление гарантий, требуемых Вашингтоном. В связи с этим разрабатывается новый план, который потребует поддержки большинства стран, а не единогласного одобрения.

В начале сентября газета Politico писала, что популярность кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис затормозила выделение Украине кредита на $50 млрд за счет доходов от замороженных активов России. В статье отмечается, что с ростом популярности Харрис Белый дом уже не так опасается победы республиканца Дональда Трампа на выборах и теперь не торопится договариваться с ЕС об условиях использования российских активов для помощи Киеву.