Путин назвал приоритеты госрасходов

Президент РФ Владимир Путин назвал среди приоритетов госрасходов социальную поддержку граждан, обороноспособность и интеграцию Донбасса и Новороссии.

"Как и в предыдущие три года, в числе приоритетов государственных расходов должны оставаться социальная поддержка граждан, укрепление обороноспособности страны, интеграция регионов Донбасса и Новороссии, а также технологическое развитие отечественной экономики и социальной сферы, расширение и укрепление инфраструктуры, обновление городов и поселков, повышение качества жизни граждан", - сказал президент, открывая совещание по экономическим вопросам.

Путин напомнил, что работа над проектом федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов продолжается. По его словам, власти обсуждают акценты главного финансового документа страны, те задачи, которые стоят перед бюджетом и макроэкономические условия, в которых предстоит решать эти задачи.

"Мы с вами уже обсудили основные направления экономической политики до 2030 года, наши системные решения и меры по укреплению промышленных, логистических, финансовых возможностей страны, которые напрямую влияют на состояние бюджета, на его формирование и исполнение. Сегодняшнее совещание предлагаю посвятить конкретным, прикладным шагам по наполнению проекта федерального бюджета, в том числе обсудим его ключевые статьи в доходной и расходной частях", - пригласил российский лидер участников совещания к диалогу.

Для основного доклада он предоставил слово главе Минфина РФ Антону Силуанову.