Спрогнозировано, поднимется ли ключевая ставка выше 20% в этом году

На заседании Банка России по ключевой ставке, которое пройдет 25 октября, показатель может быть повышен на 100 б.п. — до 20%, прогнозирует главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич. При этом часть экспертов допускает, что ставку к концу года могут поднять выше.

Несмотря на подъем ставки на заседании в сентябре до 19%, по словам эксперта, сохраняются риски дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики.

«Так, по заявлениям представителей регулятора, уже в сентябре одним из рассматриваемых вариантов был подъем ставки до 20%», — обращает внимание аналитик.

Плюс к этому, в комментариях, сопутствующих сентябрьскому подъему ставки, регулятор указал, что баланс рисков на среднесрочном горизонте смещен в сторону проинфляционных, а на заседании в октябре Центробанк допускает возможность дальнейшего повышения ставки.

«В результате, сохраняются риски, что на следующем заседании ставка может быть повышена на 100 б.п. до 20%», — говорит эксперт.

При этом Зварич отмечает, что часть экспертов уже сейчас указывает на то, что к концу года, в случае если инфляция начнет расти, ставка может быть поднята выше 20%, что в свою очередь скажется на условиях по вкладам.