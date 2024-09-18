Эксперт рассказала, сколько мигрантов нужно российской экономике

России нужно ежегодно привлекать от 390 тыс. до 1,1 млн трудовых мигрантов, а к 2030 году из-за демографического кризиса дополнительно потребуются порядка 2 млн иностранных работников. Об этом «Газете.Ru» рассказала руководитель кадровой службы компании «РосКо – Консалтинг и аудит» Ольга Борисова.

По ее словам, в стране не хватает представителей рабочих специальностей, особенно в промышленности, сельском хозяйстве и строительстве. В этих сферах отношение количества резюме к вакансиям составляет 2,5:1.

«Уже сейчас в Калининграде не хватает поваров, на Алтае — фрезеровщиков, токарей, наладчиков, пищевиков и работников торговли, в Томской области — сотрудников обрабатывающей промышленности, торговли, пищевой и оборонной отраслей, в Красноярске — металлургов, строителей, сотрудников ЖКХ, образования», — отметила эксперт в разговоре с «Газетой.Ru».

Ранее сообщалось, что в Подмосковье планируется ограничить работу мигрантов по патенту в сферах общественного питания, здравоохранения и образования.