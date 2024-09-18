Росстат: Цены на АЗС за неделю немного выросли на все виды топлива

Средние розничные цены на бензин за период с 10 по 16 сентября повысились на 15 копеек - до 58,51 рубля за литр. Стоимость дизельного топлива за этот период выросла на 3 копейки - до 66,89 рубля за литр. Об этом свидетельствуют последние данные Росстата.

За отчетный период бензин марки АИ-92 подорожал на 6 копеек - до 53,43 рубля за литр. Цена бензина марки АИ-95 повысилась на 9 копеек - 58,74 рубля за литр. Стоимость марки АИ-98 и выше выросла на 72 копейки - до 77,76 рубля за литр.

Рост цен на бензин был зафиксирован в 71 субъекте РФ. Более всего он подорожал в Ненецком автономном округе - на 4,3% и Республике Алтай - на 1,2%.

Снижение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в 4 субъектах РФ, более всего в Камчатском крае (-0,6%).

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене 52,19 до 58,29 рубля, марки АИ-95 - от 57,85 до 65,99 рубля, марки АИ-98 и выше - от 76,86 до 84,99 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 52,85 до 54,83 рубля, марки АИ-95 - от 57,05 до 60,70 рубля, марки АИ-98 и выше - от 69,60 до 81,30 рубля за литр.

По сравнению с ценами конца декабря 2023 года стоимость бензина марки АИ-92 выросла на 6,3%, марки АИ-95 - на 7%, а марки АИ-98 и выше - на 13,2%. Стоимость дизельного топлива повысилась на 3,3%. Индекс потребительских цен (инфляция) с 10 по 16 сентября составил - 0,1%. Рост с начала года - 5,46%.