Путин продлил продовольственное эмбарго

Введенное в 2014 году эмбарго на сельскохозяйственную продукцию из стран Запада продлено впервые сразу на два года - с 1 января 2025-го по 31 декабря 2026-го. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

"Продлить с 1 января 2025 года по 31 декабря 2026 года действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента Российской Федерации от 6 августа 2014 года №560 "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации", - говорится в тексте документа.

Новым указом эмбарго продлевается сразу на два года, тогда как прежде дополнительный срок действия такой меры действовал не более года.

Продовольственное эмбарго, введенное в ответ на недружественные действия Запада, действует в РФ с 7 августа 2014 года в отношении продукции из США, ЕС, Австралии, Норвегии и Канады, затем этот список был расширен за счет других стран Европы и Украины.

Президент РФ Владимир Путин охарактеризовал этот шаг как рискованный, но полностью оправдавший себя и подстегнувший развитие российского сельского хозяйства. Агропромышленный комплекс России с того времени продемонстрировал значительный рост, а страна полностью обеспечила себя всей необходимой продукцией.