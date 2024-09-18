ФРС США впервые за четыре года снизила базовую ставку

Федеральная резервная система США (ФРС), выполняющая функцию Центробанка страны, по итогам двухдневного заседания 17–18 сентября снизила базовую ставку на 50 базисных пунктов — до уровня 4,75–5,25% годовых. Об этом пишет РБК.

По данным портала, в последний раз Федрезерв снижал ставку в марте 2020 года в целях поддержки экономики на фоне пандемии Covid-19. В июле 2023 года она достигла своего пика (5,25-5,50%) из-за роста инфляции.

Аналитики пояснили, что за час до решения ФРС рынок оценивал вероятность сценария понижения ставки на 50 б.п. в 55%. Вероятность понижения ставки на 25 б.п. трейдеры оценивали в 45%.

Вместе с тем, эксперты Bloomberg прогнозировали, что на сентябрьском заседании ФРС снизит ставку только на 25 б.п. — до 5-5,25%.

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«Это [снижение ставки] большой плюс для американцев и всей мировой экономики. Очень важно убрать «ботинок ФРС» с шеи экономики и позволить ей двигаться вперед», — отметил главный экономист Moody's Analytics Марк Занди.

Некоторые другие крупнейшие центральные банки также начали смягчать денежно-кредитную политику, уточнили журналисты. Так, в четверг, 12 сентября, Европейский центральный банк объявил о втором в этом году снижении ставки по депозитам на четверть процентного пункта.