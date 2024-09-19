Поставки вина из Европы в Россию взлетели

По итогам июля 2024 года суммарные объемы поставок вина из недружественных стран (Евросоюза) в Россию выросли почти вдвое в сравнении с показателем апреля-июня и достигли отметки в 12,1 тысячи тонн. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статистической службы ЕС (Eurostat).

Отмечается, что поставки из европейских стран в Россию взлетели после стабильного сокращения в течение второго квартала. В апреле-июне объемы экспорта в этом направлении достигли минимальной с января 2010 года отметки в 6,3 тысячи тонн. Таким образом, в июле поставки из ЕС в РФ выросли в общей сложности на 5,8 тысячи.

За этот период времени все ключевые европейские поставщики успели резко нарастить объемы экспорта вина в Россию. Так, отгрузки этой алкогольной продукции из Испании за месяц выросли в 2,4 раза, до 980 тонн, из Латвии — в 2,2 раза, до 1,4 тысячи тонн. В свою очередь, Италия, Португалия и Германия нарастили поставки почти вдвое — до 4,9 тысячи, 1,3 тысячи и около 800 тонн соответственно.

В последнее время власти России заметно увеличили ввозные пошлины на вина из недружественных стран. В 2023 году тарифы на импорт подобной алкогольной продукции подняли с 12,5 до 20 процентов (но не менее 1,5 доллара за литр), а с августа 2024-го ставки установили на уровне в 25 процентов от таможенной стоимости (но не менее двух долларов за литр).

На этом фоне поставки тихих и игристых вин из ЕС в Россию упали на 37,2 процента с начала августа 2023-го по конец января 2024-го и продолжили снижаться во втором квартале. Таким образом, достигнутый в июле результат переломил эту тенденцию, следует из данных Eurostat. Это могло быть связано с желанием российских импортеров приобрести больше вина из Европы перед повышением ввозных пошлин.