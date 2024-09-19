Мишустин: Запад подрывает нормы международного права и суверенитет государств

Коллективный Запад в качестве основного инструмента своих действий на международной арене использует односторонние принудительные меры, подрывающие нормы международного права, подобному давлению подвергается все больше стран. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вступительной речи, адресованной участникам IX Юридического форума стран БРИКС.

На сайте правительства РФ была опубликована приветственная речь, в которой Мишустин выделил форум как авторитетную площадку для обмена мнениями о международном праве внутри сообщества БРИКС.

"Такое взаимодействие особенно важно сегодня, когда глобальная система норм, регулирующая отношения между государствами, подвергается испытанию на прочность", - заявил Мишустин. По его словам, коллективный Запад прибегает к односторонним принудительным мерам, которые в итоге подрывают нормы международного права и нарушают суверенитет других государств. Причем такому давлению подвергается все большее количество стран.

Он также добавил, что тема форума - "Право на страже справедливого мира" - действительно актуальна в нынешней ситуации на международной арене, а укрепление фундаментальных основ международных отношений является одним из приоритетных направлений для председательства России в БРИКС в 2024 году.

"В новой Концепции внешней политики Российской Федерации акцент сделан на обеспечение устойчивого и подлинно многополярного мироустройства. Такое стремление разделяют немало наших единомышленников за рубежом. Страны глобального Юга берут курс на укрепление своего суверенитета и отстаивание национальных интересов", - отметил Мишустин.

Политик считает, что совместные усилия в рамках БРИКС должны быть направлены на защиту международного права. Мишустин также заверил, что дискуссии на форуме пройдут в дружеском и конструктивном ключе, внесут вклад в решение общих задач и позволят обменяться перспективными идеями.