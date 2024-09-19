В России спрогнозировали рост юаня к рублю до 2027 года

Специалистами Минэкономразвития России был представлен обновленный прогноз социально-экономического развития на ближайшие годы. В него включили детальные расчеты курса юаня к нацвалюте РФ, сообщают «Ведомости» со ссылкой на соответствующий документ.

Прогнозы предусматривают изменения курса китайской валюты с точностью до месяца. Базовый сценарий предполагает, что курс юаня в 2025 году будет находиться на уровне 12,4 рубля и к декабрю повысится до 12,6 рубля.

Среднегодовое значение прогнозируется на уровне 12,4 рубля. В 2026 году курс юаня ожидается в диапазоне от 12,6 до 13,4 рубля, со средним значением 13 рублей. Консервативный сценарий сохраняет средний курс юаня на уровне базового сценария в 2024 году.

Накануне во второй половине дня курс китайского юаня (CNY/RUB) на Мосбирже в моменте вырос на 0,95%, поднявшись до 13,005 рубля. Курс юаня поднялся выше 13 рублей впервые с 18 апреля 2024 года.

Аналитик «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин заявил РБК, что давление на рубль продолжает оказывать фактор внешней торговли. По его словам, уменьшение притока иностранной валюты в страну может происходить на фоне вероятного сокращения экспорта в стоимостном выражении из-за снижения нефтяных цен, а также в количественном — под воздействием санкций и геополитики.