Бундесбанк признал сложности в экономике Германии

Эксперты Германского федерального банка (Бундесбанка) считают, что пока говорить о скором завершении экономического спада в ФРГ не приходится.

"Германская экономика по-прежнему находится в сложном фарватере", - констатируют аналитики в ежемесячном докладе финансового института.

Они указали на то, что неопределенность в экономической политике тормозит инвестиционную деятельность бизнеса. По их оценке, "рецессии в смысле явного, масштабного и долгосрочного спада объема производства сейчас не следует ожидать".

Эксперты отметили, что частное потребление в Германии пока восстанавливается не столь быстрыми темпами, как хотелось бы, а ситуация на рынке труда начинает ухудшаться. В связи с этим в Бундесбанке прогнозируют, что в третьем квартале в экономике ФРГ будет наблюдаться стагнация.