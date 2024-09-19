Названа причина отмены визита миссии МВФ в Россию

Миссия МВФ в Россию была отложена из-за технической неготовности фонда, рассказали в Минфине РФ. В ведомстве добавили, что страна готова ее принять, конкретные даты будут названы позже, пишет «Прайм».

По данным агентства, МВФ планировал с 16 сентября приступить к консультациям с властями России в рамках ежегодного обзора российской экономики сначала в онлайн-формате. В дальнейшем ожидался визит миссии фонда в Россию.

«МВФ проинформировал нас, что причиной откладывания миссии стала техническая неготовность фонда к проведению консультаций. Новые сроки проведения консультаций по Статье IV предстоит определить, и на данном этапе преждевременно говорить о конкретных датах», — подчеркнули в Минфине.

В министерстве пояснили, что Москва готова принять миссию фонда во исполнение своих обязательств в рамках устава МВФ.

Ранее сообщалось, что 10 европейских государств выступили против решения МВФ о возобновлении контактов с Россией. По их мнению, этот шаг подрывает попытки США и ЕС изолировать Россию на международной арене.

Кроме того, министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что не возражает против проведения ежегодного обзора российской экономики, но не хочет, чтобы Россия получала финансовую поддержку МВФ.