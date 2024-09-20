Китай уменьшил импорт российского СПГ

За восемь месяцев 2024 года импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в КНР уменьшился на 17,3 процента, и оценивается китайской стороной чуть меньше, чем в три миллиарда долларов. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на Главное таможенное управление (ГТУ) этой азиатской страны.

Если сравнивать с июльскими показателями, то в августе Россия увеличила поставки СПГ в Китай почти на 33 процента до 872 тысяч тонн. В стоимостном выражении импорт вырос почти на 35 процентов, до 507 миллионов долларов.

Больше всего СПГ Китай покупает у Австралии, которая продала ему с января по август 17,22 миллиона тонн этого энергоносителя. За ней идут Катар и Малайзия. Россия занимает четвертую позицию, а США — пятую.

Ранее стало известно о желании Канады и Мексики инвестировать 63 миллиарда долларов в развитие инфраструктуры для экспорта СПГ в Азию. Так как большинство месторождений этих стран находятся на западном побережье, то грузы могут уходить минуя загруженный Панамский канал. Как следствие, поставки окажутся проще и дешевле.