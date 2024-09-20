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Маркетплейсы попросили не ограничивать размер рассрочки для покупателей

В Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) считают, что новые правила продажи товаров в рассрочку, которые власти РФ в настоящее время активно обсуждают, могут иметь негативные последствия. Об этом сообщает РБК со ссылкой на соответствующее письмо, направленное председателю комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолию Аксакову.

Маркетплейсы попросили не ограничивать размер рассрочки для покупателей
© globallookpress.com

Напомним, что в АКИТ входят крупнейшие маркетплейсы и онлайн-магазины. В организации опасаются того, что меры ограничат доступ покупателей к существенной доле социально-значимых товаров и услуг и снизят привлекательность финансовых продуктов. Об этом ассоциация проинформировала также ЦБ, Минфин, Минпромторг и Минэкономразвития.

Летом в Госдуму внесли законопроект, предполагающий введение лимита в 15 тыс. руб. по одному договору для приобретения товаров в рассрочку без занесения информации в кредитную историю. Как ожидается, корректировки начнут действовать с декабря следующего года. Если порог будет превышен, оператор рассрочки будет осуществлять передачу данных о сделке в бюро кредитных историй (БКИ), по аналогии с обычными кредитами.

Ранее аналитики сервиса «МойСклад», работающего с селлерами этих онлайн-площадок, сообщили, что крупные маркетплейсы, включая Wildberries, Ozon, «Мегамаркет» и «Яндекс Маркет», столкнулись с замедлением роста оборотов.