России предсказали резкое сокращение числа трудоспособных граждан

К 2030 году количество трудоспособных жителей России дойдет до 87,3 миллиона человек, а затем, к 2050 году, снизится до 75 миллионов. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на выводы экспертов Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН. Lenta.ru

Сокращение рабочей силы будет сопровождаться автоматизацией труда, а также ростом ее производительности, отметили в РАН. «Это парадоксально, но получается, что более динамично развивающаяся экономика, возможно, потребует меньшего количества работников», – комментирует директор института Александр Широв. Газета.Ru

Ранее аналитики предсказали резкое замедление роста зарплат в России. Ura.Ru