$92.70+1.03103.25+1.21
Почта

Названы причины ослабления рубля

С начала недели российская валюта тестирует локальные минимумы, в том числе юань вырос до максимума с апреля, а доллар впервые с августа поднялся выше 92 рублей. Опрошенные «Коммерсантом» эксперты считают динамику совпадением ряда факторов.

Названы причины ослабления рубля
© ТАСС

Ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева напомнила, что Центробанк почти до нуля сократил продажи юаней, что повлияло на предложение валюты. Одновременно юань укрепился к доллару после смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, а цены на нефть значительно снизились.

По ее мнению, в ближайшей перспективе рублю новое падение не грозит, однако она не исключает, что до конца года российская валюта опустится до уровня 100 рублей за доллар.

В свою очередь, директор аналитического департамента инвесткомпании «Регион» Валерий Вайсберг отметил возросший по сравнению с августом объем товарной массы, проходящей через границу. Это обстоятельство может указывать на смягчение проблем с платежами за товары или какой-то другой разовый фактор, влияющий на экспорт, что повышает интерес к юаню.

Например, давить на рынок может ситуация с лицензией Минфина США на проведение операций с Мосбиржей, которая истекает в середине октября. Если участники внешней торговли опасаются, что ее не продлят, как это случилось в августе, то их повышенный интерес к валюте понятен. Вместе с тем Вайсберг не считает снижение нефтяных котировок фактором, влияющим на рубль, потому что в текущих условиях зависимость сохраняет продолжительный лаг.

Опрошенные Центробанком экономисты настроены более оптимистично. Они в среднем полагают, что к декабрю российская валюта укрепится до 90 рублей за доллар. Однако к 2027 году доллар поднимется в цене до 99 рублей.

Ранее опрошенные РБК эксперты предположили, что на рубле все-таки сказывается снижение доходов от продажи нефти, которое наблюдается с августа и уже может сказываться на притоке валюты.

Экономика
Валерий Вайсберг
Коммерсант
Казначейство США
Московская биржа
ФРС
Мнения