Россия вдвое увеличила экспорт одного товара в Китай

В январе-августе 2024 года Россия поставила КНР зерна на 310 миллионов долларов, что почти вдвое больше по сравнению с прошлыми годами. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные китайской таможни.

Уточняется, что за первые восемь месяцев КНР нарастил закупки российских зерновых в 1,9 раза до 310 миллионов долларов. Это стало рекордом для двусторонней торговли минимум с 2015 года.

В основном в январе-августе 2024 года Китай закупал у РФ ячмень (125,3 миллиона долларов), пшеницу (66,1 миллиона долларов), овес (34,7 миллиона долларов), гречку (61,5 миллиона). При этом экспорт кукурузы в данный период наоборот сократился в 3,2 раза до 22,3 миллиона долларов.

Таким образом на РФ теперь приходится около 2,6% от китайских закупок против 1,2% в прошлом году.