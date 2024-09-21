Темпы роста экономики Китая оказались ниже прогнозируемых

Рост промышленного производства в Китае за август текущего года составил всего 4,5%, что ниже ожиданий аналитиков в 4,7%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Госстата страны.

Это самый низкий показатель с марта текущего года и четвертый месяц подряд, когда фиксируется снижение темпов роста. В последний раз такой тренд отмечался во время ограничений в КНР, связанных с пандемией коронавируса.

"Дело в том, что правительство не предоставило тех видов стимулирования, которые ожидались", - рассказал инвестиционный аналитик Юлия Кузнецова.

Также она отметила, что рынок недвижимости "по-прежнему нестабилен".

На фоне слабой динамики в промышленности уровень безработицы в Китае в августе вырос до 5,3% — максимума с февраля 2024 года. Снижение базовых ставок Народным банком Китая в июле не оказало значительного влияния на внутреннее потребление. Объем нового банковского кредитования в августе увеличился, но в основном за счет займов производителей, а не потребителей.