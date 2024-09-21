Эксперт оценил «инвестиционную привлекательность» Москвы

Одним из ключевых факторов успешного развития современного мегаполиса является его привлекательность. Во-первых, город должен быть интересным для людей и привлекать специалистов разных профессий. Во-вторых, необходимо создавать условия для реализации самых смелых идей и проектов. Об этом в субботу, 21 сентября, заявил декан факультета городского и регионального развития Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) Евгений Михайленко.

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— Москва за последние годы сделала огромный шаг, кратно повысив свою инвестиционную привлекательность. Сохраняя исторические черты, российская столица зарекомендовала себя как динамичный, цифровой и модный мегаполис — город больших возможностей, — рассказывает эксперт.

В тот же день мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что с начала года столица предоставила инвесторам около 220 гектаров земли для реализации крупных инвестиционных проектов. Это почти вдвое превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

По словам Михайленко, запуск программ, способствующих развитию различных направлений, также поддерживает бизнес и помогает ему решать общие задачи. Инвесторы, реализуя свои проекты, уверены в завтрашнем дне благодаря гарантиям властей, а Москва получает необходимые жителям объекты, рабочие места и налоги.

Кроме того, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал, что город выделил более 88 гектаров земли для возведения спорткомплексов в рамках масштабных инвестпроектов.

До этого в столице завершилась реконструкция сразу 12 поликлиник. В Департаменте здравоохранения Москвы рассказали, как медицинские учреждения обновляют по новому стандарту. Отмечается, что этот стандарт разработали в 2019 году.