Валюты дружественных стран обогнали рубль

Валюты дружественных государств начали обгонять рубль при экспортных торговых расчетах с Россией. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Центробанка РФ.

Ранее дружественные валюты опережали доллар и евро, но теперь они начинают конкурировать с российским рублем.

Доля доллара и евро в расчетах снизилась до 17,6%. Валюты дружественных стран выросли до 43,4%, а рубль — до 40%.

К примеру, доля взаимных расчетов РФ и Пакистана в национальных валютах и валютах дружественных стран в 2024 году превысила 80%.

Ранее сообщалось, что вопрос о создании единой валюты прорабатывают эксперты БРИКС.