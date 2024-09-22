FT: Запад признал зависимость от российских технологий обогащения урана

Цены на ядерное топливо значительно выросли с начала 2022 года. Это указывает на проблемы, с которыми столкнулся Запад после введения антироссийских санкций, сообщает Financial Times (FT).

С начала 2022 года цена на топливо для ядерных реакторов росла гораздо быстрее, чем цена на сырой уран.

«По данным UxC, поставщика данных, с начала 2022 года цена обогащенного урана выросла более чем в три раза и составила 176 долларов за единицу работы разделения (стандартная мера усилий, необходимых для разделения изотопов урана)», — пишет FT.

Журналисты отмечают, что Россия играет значительную роль в многоэтапном процессе превращения добытого урана в топливо для ядерного реактора.

Это преобразование уранового концентрата в газообразный гексафторид урана, и его обогащение. Затем обогащенный уран необходимо превратить в таблетки, которые отправляются в реакторы.

По словам аналитиков, из-за западного спроса цена гексафторида урана подскочила в четыре раза до 68 долларов за кг. Урановая руда подорожала в два раза.

«Цены на конверсию и обогащение отражают гораздо большее сокращение предложения из-за российско-украинского конфликта и других факторов», — сказал Джонатан Хинце, исполнительный директор UxC.

Россия контролирует 22% мировых мощностей по переработке урана и 44% мощностей по обогащению.

Ранее аналитики назвали самые зависимые от российского урана западные страны.