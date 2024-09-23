Зависимость от России поставила Австрию перед сложным выбором

Накануне выборов Австрия сталкивается с дилеммой: сохранить зависимость от российского газа или ускорить энергетический переход. Об этом пишет агентство Reuters.

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Эта проблема обостряется на фоне экономического спада в стране. Опросы показывают небольшое лидерство оппозиционной праворадикальной Партии свободы (FPO), симпатизирующей России. Однако ни одна партия не получит абсолютного большинства.

«Другие страны недовольны тем, что Австрия все еще потребляет такие большие объемы российского газа», — отмечает Стефан Шиман-Вукан, старший экономист Австрийского института экономических исследований.

В июле 83% импортируемого Австрией газа все еще поступало из России, тогда как в среднем по ЕС эта доля снизилась до 15% в 2023 году.

Центральный банк прогнозирует сокращение экономики на 0,7% в этом году — второй год подряд рецессии. Высокая инфляция и энергетические издержки снижают конкурентоспособность австрийской промышленности.

В конце августа стало известно о серьезном экономическом спаде в Эстонии. Уровень жизни вернулся на семь лет назад, а экономика страны сокращается, несмотря на рост в других странах Европы, включая Украину и Россию.