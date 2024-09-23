Стало известно, о причинах бегства миллионеров из Британии

Богатые резиденты Великобритании начали активно покидать страну из-за ожидаемого ужесточения налоговой политики. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на беседы с более чем тремя десятками консультантов по управлению капиталом и состоятельных лиц.

По информации издания, некоторые представители финансовой элиты уже реализовали свои планы по переезду, в то время как другие находятся на стадии разработки стратегии выхода. Среди тех, кто рассматривает возможность покинуть Лондон, — миллиардер Алан Ховард, основатель хедж-фонда. Джереми Коллер, пионер британского сектора частного капитала, уже переехал в Швейцарию, согласно документам, поданным в июне.

«Люди просто уезжают. Утечка мозгов — это одно, но утечка богатства — совершенно другая игра», — заявил Бассим Хайдар, нигерийско-ливанский предприниматель, переезжающий в Грецию после двух лет проживания в Лондоне.

Причиной массового «исхода» стали планы Лейбористской партии по введению 40% налога на наследство для офшорного богатства и повышению налога на carried interest до 45%. Частная инвестиционная компания General Atlantic предупредила, что некоторые сотрудники могут покинуть лондонский офис из-за этих изменений.

По данным Henley & Partners, Великобритания может потерять 9,5 тыс. миллионеров в этом году — больше, чем любая другая страна, кроме Китая. Это более чем вдвое превышает количество уехавших в 2023 году.

Некоторые состоятельные резиденты рассматривают альтернативные направления для переезда. Италия, предлагающая богатым мигрантам возможность платить единовременную сумму для избежания налогов на зарубежные доходы в течение 15 лет, становится популярным выбором. Франсуа Де Митри, проработавший более десяти лет в лондонской команде французской частной инвестиционной фирмы Astorg, недавно переехал в Милан.

В конце августа опубликовали статистику, согласно которой на США приходится 38% всех миллионеров мира — почти 22 млн человек. Для сравнения: на Западную Европу — 28%, на Китай — 10%.