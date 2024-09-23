Евросоюз пытается добиться сокращения поставок газа из России за счет наращивания импорта из-за океана. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Российская газета

По словам дипломата, сейчас США поставляют европейским странам столько же газа, сколько и Россия. «Все остальное, включая борьбу с изменением климата, используется как "дымовая завеса" или инструментарий для достижения этой сугубо политической цели», — подчеркнула она. Lenta.ru

Дипломат указала на доклад экс-главы Европейского Центробанка и экс премьера Италии Марио Драги о будущем конкурентоспособности ЕС, где отмечено, что в прошлом году цены на газ в объединении были почти в 3,5 раза выше, чем в США, а на электроэнергию — более чем в 1,5 раза. При этом за указанный период Евросоюз потратил на импорт ископаемого топлива €390 млрд, что на 90% больше, чем в среднем за год в период с 2017 по 2021 годы. Она отметила, что из этой суммы Норвегия получила €50 млрд, Россия — €30 млрд, при этом выручка остальных экспортеров умалчивается. News.ru