Россия впервые закупила крупную партию бриллиантов у Китая

Российская сторона в минувшем месяце впервые ввезла большую партию бриллиантов из КНР. В денежном выражении поставки составили 12,4 миллиона долларов, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на данные китайской таможенной службы.

Как выяснилось, объемы экспорта Китаем бриллиантов в Россию составили 35 230 карат или чуть более 7 килограммов камней. Последний ввоз российской стороной этих камней из КНР был осуществлен в 2013 году (на 199 тысяч долларов).

По словам доцента кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерины Новиковой, в настоящее время около 90% обработки российских алмазов происходит на индийских гранильных предприятиях, а на китайские приходится около 5%.

Ранее сообщалось, что в Якутии удалось добыть особо крупный алмаз ювелирного качества весом 262,5 карата на месторождении Эбелях прииска Маят в Анабарском районе Республики Саха (Якутия). Драгоценный камень был обнаружен работниками ночной смены во время промывки алмазоносных песков. Он представляет собой прозрачный монокристалл с единичными включениями графит-сульфида и слабым ожелезнением.