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В Росрыболовстве заявили о минимальном вылове лососей за 20 лет

Вылов тихоокеанских лососей в 2024 году может продемонстрировать самые низкие за последние 20 лет уровни. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Всероссийскую ассоциацию рыбопромышленников (ВАРПЭ).

В Росрыболовстве заявили о минимальном вылове лососей за 20 лет
© РИА Новости

Глава Росрыболовства Илья Шестаков ранее отмечал, что результат этого года составит 250-260 тыс. т лососевых, что вдвое меньше уровня прошлого года. Сейчас прогноз Росрыболовства по вылову остается прежним. К 17 сентября вылов тихоокеанских лососей во всех районах Дальнего Востока составил более 221 тыс. т, следует из данных ВАРПЭ.

«Росрыболовство прогнозирует итоговый вылов за путину на уровне 250-260 тыс. тонн, но вероятнее он будет еще ниже. Такой результат станет наихудшим за последние 20 лет», — заявили в ассоциации.

Подчеркивается, что низкий вылов уже повлек за собой удорожание красной рыбы и икры у рыбаков и переработчиков. Кроме того, ситуация негативно отражается на финансовом состоянии лососевого сектора, который готовится к кампании по перезаключению договоров на рыболовные участки.

Ранее глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что рыба, выловленная вблизи места сброса слаборадиоактивной воды с японской АЭС «Фукусима-1», безопасна, но запрет на ее импорт в Россию сохраняется.