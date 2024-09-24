ЦБ опубликует особый порядок создания резервов под заблокированные активы

Банк России планирует до конца 2024 года опубликовать нормативный акт, определяющий для банков особый порядок формирования резервов на возможные потери по невозмещаемым заблокированным активам.

Это следует из официального письма первого заместителя председателя Банка России Дмитрия Тулина в адрес кредитных организаций.

"Информируем, что в настоящее время Банк России продолжает работу над проектом нормативного акта, устанавливающего особый порядок формирования резервов на возможные потери по невозмещаемым заблокированным активам для кредитных организаций (за исключением кредитных организаций - расчетных депозитариев и небанковских кредитных организаций - центральных контрагентов). Издание указанного нормативного акта планируется до конца текущего года", - отмечается в документе, опубликованном на сайте ЦБ.

Ранее сообщалось, что ЦБ даст банкам 10 лет на урегулирование вопроса резервов по замороженным активам.